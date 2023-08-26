Ukrayna'dan Rusya'ya İHA saldırısı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın İHA ile saldırı girişimlerinin engellendiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, savaşın devam ettiği Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) başkent Moskova ve çevresi ile Ukrayna sınırındaki Belgorod'a saldırı teşebbüsünde bulunduğunu, söz konusu girişimlerin engellendiğini ileri sürdü.

AA'nın aktardığına göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, gece 03.00 sıralarında Ukrayna'nın Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere İHA ile 'terör saldırısı' girişiminde bulunduğu belirtildi. Saldırının engellendiği aktarılan açıklamada, "İHA, Moskova bölgesinin İstra ilçesinde hava savunma sistemlerince imha edildi" ifadesi kullanıldı.

ÜÇ HAVALİMANINDA UÇUŞLAR GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırı girişiminde can kaybı ve hasar meydana gelmediğini, olay yerinde acil servislerin çalıştığını kaydetti. Rusya devlet haber ajansı TASS, Rusya havacılık servislerine dayandırdığı haberlerinde, Moskova'daki Vnukovo, Şeremetyevo ve Domodedovo havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarının geçici olarak durdurulduğunu, daha sonra uçuşların normale döndüğünü aktardı.

'UKRAYNA İHA'SI BELGOROD ÜZERİNDE İMHA EDİLDİ'

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün sabah saatlerinde bir açıklama daha yaparak Ukrayna'nın sınır kenti Belgorod'a da insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulunduğunu iddia etti. Reuters haber ajansının bakanlık açıklamasından aktardığına göre, İHA'nın Belgorod üzerinde imha edildiği bilgisi paylaşıldı.