  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ukrayna'dan yeni hamle; Zelenski açıkladı

Ukrayna'dan yeni hamle; Zelenski açıkladı

Ukrayna'dan yeni hamle; Zelenski açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkedeki sıkıyönetim süresini 30 gün daha uzattı.

Ukrayna Parlamentosundan yapılan açıklamada, Zelenski'nin, Ukrayna'da sıkıyönetim süresini 16 Mart'tan itibaren 30 gün uzatan bir yasayı onayladığı belirtildi.

Zelenskiy, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucunda ülke genelinde sıkı yönetim uygulamasına geçildiğini ve uygulamanın 26 Mart'ta 05.30'a kadar devam edeceğini duyurmuştu.

Etiketler Volodimir Zelenski sıkı yönetim rusya ukrayna
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'de kıtlık kapıda: ''Esas vurucu darbeyi yaz aylarında göreceğiz''
''Babam intihar etti'' diyen genç, sorguda her şeyi itiraf etti
Erdoğan'dan köprü ve otoyol ücretlerini eleştirenlere çok konuşulacak yanıt
ABD'den Türkiye'ye şok talep: S-400'leri Ukrayna'ya verin
İslam Memiş'ten altın ve dolar uyarısı! Alım fırsatı için seviyeleri açıkladı
Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Milyonları heyecanlandıran gelişme
Chelsea'nin sahibi Abramovich, Türk takımına talip oldu
54 yıldır böylesi görülmemişti... Barajlardan tahliye başladı
Rusya'dan olay iddia: ABD, Türkiye'yi yaptırımla tehdit etti
Okul tatili haberleri peş peşe geldi: İşte yarın okulların tatil edildiği iller