Ukrayna'dan yeni hamle; Zelenski açıkladı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkedeki sıkıyönetim süresini 30 gün daha uzattı.
Ukrayna Parlamentosundan yapılan açıklamada, Zelenski'nin, Ukrayna'da sıkıyönetim süresini 16 Mart'tan itibaren 30 gün uzatan bir yasayı onayladığı belirtildi.
Zelenskiy, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucunda ülke genelinde sıkı yönetim uygulamasına geçildiğini ve uygulamanın 26 Mart'ta 05.30'a kadar devam edeceğini duyurmuştu.
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