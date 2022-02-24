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Ukrayna'ya ait askeri uçak düştü: 5 ölü

Ukrayna'ya ait askeri uçak düştü: 5 ölü

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında Ukrayna'ya ait askeri uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından bölgedeki hareketlilik devam ediyor. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, Kiev yakınlarında bir Ukrayna askeri uçağının düştüğü belirtildi. Yetkililer, uçakta bulunan 14 kişiden 5’inin hayatını kaybettiğini bildirdi.

 

Etiketler ukrayna askeri uçak kiev
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