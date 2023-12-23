Ülkesine dönen Afgan sayısı açıklandı

Taliban hükümetinin Sözcüsü, son üç ayda 800 binden fazla Afgan göçmenin ülkesine döndüğünü açıkladı.

Ekim ayından bu yana çoğu Pakistan'dan olmak üzere 800 binden fazla düzensiz Afgan göçmen, ülkelerine döndü. Afganistan geçici hükümetinin Sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Mücahid, ekimden bu yana çeşitli ülkelerden düzensiz Afgan göçmenlerin geri gönderilmesinde artış yaşandığını söyledi.

TÜRKİYE'DEN GELENLER DE VAR

Ekimden beri 800 binden fazla düzensiz Afgan göçmenin ülkeye döndüğünü belirten Mücahid, bunun yarısından fazlasının Pakistan'dan olduğunu vurguladı.

Mücahid, diğer yarısının da ağırlıklı İran olmak üzere Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerden gönderildiğini kaydetti.

PAKİSTAN'DAN SINIR DIŞI KARARI

Taliban'ın yönetime gelmesinin ardından Afganistan ile Pakistan arasında özellikle güvenlik eksenli sorunlar yaşanıyor. İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Taliban yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Taliban ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

İki ülke arasında son aylarda bu çerçevede tartışmalar artarken, Pakistan hükümeti, ekimin başında ülkede kayıt dışı yaşayan ve sayıları 1,7 milyonu geçen düzensiz göçmenlerin 1 Kasım'a kadar Pakistan'dan ayrılmasını istemişti. Bu tarihe kadar ayrılmayanların da sınır dışı edileceği duyurulmuştu.

Pakistan geçici hükümetinin İçişleri Bakanı Sarfaraz Ahmed Bugti, şu ana kadar 482 binin üzerinde düzensiz Afgan göçmenin ülkesine döndüğünü açıklamıştı.

AA