Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan İran ve Kuzey Kore raporu

UAEA'nın İran'ın nükleer programına ilişkin yayımladığı raporda, bu ülkenin düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun 2 bin 400’ün üzerinde olduğu belirtildi.

Raporda, bu seviyenin 25 Ağustos’ta 2 bin 100 seviyelerinde olduğuna, İran’ın düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunu artırdığına dikkat çekildi.

Nükleer anlaşma İran’a yüzde 3,67 saflıkta uranyum zenginleştirme sınırı getiriyor. Raporda bu seviyenin Tahran yönetimi tarafından aşılmaya devam edildiği belirtildi.

İRAN NÜKLEER ANLAŞMASI

İran, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere) ve Almanya ile 2015'te imzaladığı "Kapsamlı Ortak Eylem Planı" olarak adlandırılan nükleer anlaşma kapsamında yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programında kısıtlamalara gitmişti.

Nükleer anlaşma, İran'a en yüksek 3,67 saflıkta uranyum zenginleştirme limiti koyuyor. İran'ın düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum miktarının da 300 kilogramı aşmaması gerekiyor.

ABD'nin 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları geri getirmesinin ardından Avrupa ülkelerinin anlaşmayı koruyacak adımları atmaması üzerine İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütlerini askıya aldığını açıklamıştı.

KUZEY KORE AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda konuşan Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA) Direktörü Rafael Mariano Grossi, Kuzey Kore'nin nükleer programını açık uydu görüntüleri ve açık kaynaklardan izlemeye devam ettiklerini söyledi.

''Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri ciddi endişe kaynağı olmaya devam ediyor.'' uyarısı yapan Grossi, Pyongyan'ın nükleer faaliyetlerinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal ettiğini vurguladı.

Grossi, Kuzey Kore'ye Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda yükümlülüklerini yerine getirme ve IAEA ile iş birliği çağrısı yaptı.

Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilcisi Kim Song ise IAEA Direktörü Grossi'ye cevap vermekte gecikmedi ve Uluslararası Atom Enerji Ajansını batılı ülkelerin siyasi aracı olmakla suçladı.

Kim, Kuzey Kore'nin IAEA tarafsız olmadığı sürece örgüt ile iş birliği yapmayacağını söyledi.