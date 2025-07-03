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Ünlü tatil cenneti Bali'ye giden feribot battı: 4 ölü ve çok sayıda kayıp var

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Endonezya'nın turistik adası Bali’ye sefer yapan arabalı feribotun batması sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi kayboldu, 30 kişi ise kurtarıldı.

Endonezya'nın Cava Adası'ndan ünlü Bali Adası'na hareket eden "KMP Tunu Pratama Jaya" adlı feribot, yerel saatle 00.50’de battı. Facia sırasında feribotta bulunan bazı yolcuların sosyal medya üzerinden paylaştığı ve yardım çağrılarının yer aldığı görüntülerde, geminin yan yatmaya başladığı ve su aldığı görüldü. Kıyıdan kameralara yansıyan görüntülerde ise batan feribottan gelen yardım çığlıkları duyuldu.

Bölge Emniyet Müdürü Rama Samtama Putra, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada feribotta 53 yolcu ile 12 mürettebat olmak üzere 65 kişinin bulunduğunu, başlatılan çalışmalarda şu ana kadar 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 30 kişinin kurtarıldığını ifade etti. Kayıp 31 kişi ise aranıyor.

Endonezya Arama ve Kurtarma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, çalışmalara lastik botların yanı sıra Surabaya’dan gönderilen büyük bir kurtarma gemisinin de katıldığı belirtildi.

Yaklaşık 17 bin adadan oluşan takımada ülkesi Endonezya’da deniz taşımacılığı birçok bölge için ana ulaşım yöntemi olarak kullanılıyor. Ancak ülkedeki deniz taşımacılığında yaşanan güvenlik zafiyetleri ve özellikle muson sezonunda görülen olumsuz hava şartları nedeniyle sıklıkla kazalar meydana geliyor.

İHA

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Etiketler endonezya bali adası turist feribot
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