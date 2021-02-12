  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 12 Şubat 2021 14:19

Yardım istedi; tecavüze uğrayıp öldürüldü!

ABD’de, ‘cinsel sapkınlığı’ olan 26 yaşındaki adam kapısının önünde anahtarını kaybettiği için ağlayan genç kadına yardım etme bahanesiyle tecavüz edip nehre attı.

Yardım istedi; tecavüze uğrayıp öldürüldü!
A+ A-

Katilin, aylarca evlerin camlarından röntgencilik yaptığı, cinsel içerikli oyuncaklar ve kadınların külotlarını çaldığı öğrenildi. Bunun dışında Relowicz’in sokak ortasında mastürbasyon yaptığı ve evlerine girdiği kadınlara korku salmak için kullandığı kondomları ortalık yerde bıraktığı öğrenildi.

Cinsel sapkınlıkları bulunan Relowicz, bir gece yolda Libby isimli kadını gördü. Genç kadın evinin anahtarlarını kaybetmiş ve birkaç kere karda düştüğü için dizlerinde yaralar oluştuğu için yol kenarında ağladığı söylendi. Relowicz, yardım etme bahanesiyle genç kadını ormanlık alana götürüp tecavüz etti. Ardından öldürerek nehir kenarına attı. Genç kadının cansız bedeni haftalar sonra bulundu.

cinayet , tecavüz , abd , yardım , amerika
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM