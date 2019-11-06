Yemen'de imzalar atıldı

Ülkenin güneyindeki çatışmayı bitirecek anlaşmaya Suudi Arabistan aracılık etti. Riyad’daki imza töreninde konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman anlaşmayı “hayati” olarak niteledi ve “Bu anlaşma Yemen’de yeni bir istikrar dönemi açacak” dedi. Anlaşmaya göre, ayrılıkçılar hükümette eşit temsil hakkı elde ederken, güneydeki silahlı unsurlar hükümetin kontrolüne girecek. ABD Başkanı Donald Trump da anlaşma için “Çok iyi bir başlangıç” yorumunu yaptı.

Yemen’de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun destek verdiği hükümet arasındaki savaş beşinci yılında devam ediyor. Savaş sürecinde Güney Geçiş Konseyi çatısı altında örgütlenen ayrılıkçılar ise geçici başkent Aden’de kontrolü ele geçirmişti.