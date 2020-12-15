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  3. 15 Aralık 2020 22:05

Yeni Zelanda'da helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da helikopter, henüz bilinmeyen nedenden dolayı helikopter düştü.

Yeni Zelanda'da helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var
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Kaza, Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda meydana geldi. Bir helikopterin henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı sahile düştüğü duyuruldu. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Yaralıların arasında çocukların da bulunduğu ifade edildi. Sivil Havacılık Kurumunun, kazaya ilişkin inceleme başlattığı aktarıldı.

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