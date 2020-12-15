Yeni Zelanda'da helikopter düştü: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda meydana geldi. Bir helikopterin henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı sahile düştüğü duyuruldu. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Yaralıların arasında çocukların da bulunduğu ifade edildi. Sivil Havacılık Kurumunun, kazaya ilişkin inceleme başlattığı aktarıldı.