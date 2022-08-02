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Yine bir gizemli hastalık! 89 kişi hayatını kaybetti

Yine bir gizemli hastalık! 89 kişi hayatını kaybetti

Güney Sudan'da gizemli bir hastalık nedeniyle 89 kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü, hastalığı araştırmak için bölgeye ekip gönderdi.

Koronavirüs salgını, maymun çiçeği derken dünya yeni hastalıklarla boğuşmaya devam ediyor. Güney Sudan'dan gelen bir haber ise tedirgin etti. Ülkede henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 89 kişi hayatını kaybetti.

DSÖ EKİP GÖNDERDİ
Dünya Sağlık Örgütü de hastalığın kaynağını ve ne olduğunu belirlemek adına bölgeye ekip gönderdi. DSÖ'ye bağlı doktorlar kolları sıvayarak hemen çalışmaya başladı. Halkın içtiği su ve yediği yiyecekler incelemeye alındı.

İLK SONUÇLAR KOLERA OLMADIĞI YÖNÜNDE
Ayrıca Jonglei Eyaleti Fangak'a gönderilen ilk numunelerden sonuçlar da geldi. Sonuçlara göre insanların ölümüne neden olan hastalığın kolera olmadığı belirtildi. Ekipler şimdi diğer ihtimalleri araştırıyor.

Etiketler güney sudan gizemli hastalık
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