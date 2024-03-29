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Yolcu otobüsü köprüden uçtu: En az 45 yolcu hayatını kaybetti

Yolcu otobüsü köprüden uçtu: En az 45 yolcu hayatını kaybetti
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Güney Afrika'nın kuzeyinde yolcu otobüsü köprüden aşağı düştü, kazada 45 kişi yaşamını yitirdi.

Botsvana'dan Güney Afrika'nın Moria bölgesine giden yolcu otobüsü, sınır bölgesindeki Limpopo'da sabah saatlerinde köprüden aşağı düştü.

Kazada otobüste bulunan yolculardan 45'i hayatını kaybetti, 8 yaşındaki bir çocuk yaralı kurtarıldı.

Güney Afrika'nın Ulaştırma Bakanı Sindisiwe Chikunga, basına yaptığı açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığını belirtti.

Etiketler güney afrika köprü yolcu otobüsü ölü yaralı
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