  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Yunanistan 2. kez sandık başında

Yunanistan 2. kez sandık başında

Yunanistan 2. kez sandık başında
Güncelleme:

Yunanistan'da 21 Mayıs'ta gerçekleşen genel seçimlerin sonuçsuz kalmasının ardından bugün 35 gün sonra yeniden seçimler düzenleniyor.

Komşu Yunanistan, bir ay sonra bugün tekrar sandık başına gidiyor. Yeni seçim sistemiyle yapılacak yeni seçimleri yine Kiryakos Miçotakis'in Yeni Demokrasi partisinin önde tamamlaması bekleniyor.

Bugünkü seçimler için en güçlü ve belki de tek senaryo, eski Başbakan Kiriakos Miçotakis’in lideri olduğu merkez sağcı Yeni Demokrasi (ND) partisinin, tek başına iktidara gelmesini sağlayacak oyu toplaması.

Etiketler sandık yunanistan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbullular dikkat: Bayram trafiği sürüyor
Araç sahipleri dikkat: lpg'ye zam geliyor
İstanbullular dikkat: Metro bu duraklarda durmayacak
Eski AK Parti milletvekili, DEVA Partisi'nden istifa etti
Asgari ücret sonrası kötü haber: Aidatlara zam yolda
Tatile gidemeyenler oraya akın ediyor: Plaj ücretleri belli oldu
Asgari ücret zammı sonrası özel sektörde maaşlara zam beklentisi
Erdoğan depremzede öğrenciler için müjdeyi duyurdu
Bayramda tatil planı yapanlar dikkat: Son hava durumu tahminleri geldi
Bakan Koca'dan ''Özkan Uğur öldü'' iddialarına cevap