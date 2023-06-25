Yunanistan 2. kez sandık başında

Yunanistan'da 21 Mayıs'ta gerçekleşen genel seçimlerin sonuçsuz kalmasının ardından bugün 35 gün sonra yeniden seçimler düzenleniyor.

Komşu Yunanistan, bir ay sonra bugün tekrar sandık başına gidiyor. Yeni seçim sistemiyle yapılacak yeni seçimleri yine Kiryakos Miçotakis'in Yeni Demokrasi partisinin önde tamamlaması bekleniyor.

Bugünkü seçimler için en güçlü ve belki de tek senaryo, eski Başbakan Kiriakos Miçotakis’in lideri olduğu merkez sağcı Yeni Demokrasi (ND) partisinin, tek başına iktidara gelmesini sağlayacak oyu toplaması.