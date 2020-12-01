Yunanistan, Türkiye'nin projesinden çıkarıldığı F-35'i kaptı!

Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı sergilediği eylemlerle gerilimi artıran Yunanistan’ın Lockheed Martin F-35 tipi savaş uçağı satın alma konusundaki resmi talebine ABD yetkilisinden yanıt geldi. ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, “Tedarik için desteğimizin sinyalini verdik ve Yunanistan’ın savunma yeteneklerini artıracak, ABD silahlı kuvvetleriyle birlikte çalışabilirliği sağlayacak ve bölgesel istikrarı artıracak gelecekteki bir satın alma programı üzerinde birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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