Yunanistan Türkiye'ye karşı anti-NAVTEX'e hazırlanıyor!

ERT televizyonunun Yunanistan Donanması'ndan kaynaklara dayandırdığı haberine göre Yunanistan ve Kıbrıs, Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği koordinatlarda anti-NAVTEX ilan edecek.

Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi, Meis ve Rodos arasında kalan bölge için 21 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında geçerli olmak üzere NAVTEX mesajı yayınlamış ve duyuruda bu bölgede Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han gemilerinin sismik araştırma yapacağı belirtilmişti.

Yunanistan ordusunun, Türkiye’nin Meis Adası yakınlarında sondaj çalışmaları başlatma niyetinin ardından alarma geçirildiği ifade edilmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da, 'Yunanistan'ın maksimalist kıta sahanlığı iddiasının, uluslararası hukuka, içtihada ve mahkeme kararlarına aykırı olduğunu' söylemişti.





