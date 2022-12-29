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Yunanistan yine tahrik peşinde! Bodrum'u arkasına alarak poz verdi

Yunanistan yine tahrik peşinde! Bodrum'u arkasına alarak poz verdi
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Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros, gayri askeri statüdeki Keçi Adası'na gitti. Bodrum'u arkasına alarak poz veren Floros'un provokatif paylaşımı tepki çekti.

Yunanistan, Türkiye'ye yönelik tahrik içeren adımlarına devam ediyor. Yunan Genelkurmay Başkanı'nın son hareketi de büyük tepki çekti.

ASKERİ YERLEŞİM YASAK
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, dün uluslararası anlaşmalara göre Türk karasularında yer alan Keçi Adası'na giderek Türkiye'ye meydan okudu. Floros, yerleşim bulunması ve asker yerleştirilmesi yasak olan adadaki Yunan birliklerini denetledi.

BODRUM'U ARKASINA ALIP POZ VERDİ
Yunan Genelkurmay Başkanı Keçi Adası'nda Bodrum'u arkasına alarak da poz verdi. Floros, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Tetikte ve hazırlıklıyız" ifadesini kullandı. Bodrum Akyarlar kıyılarına yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan ada, 2004 yılından beri Yunan işgali altında. Yunanistan silahsız olması gereken adada topçu birliği bile bulunduruyor.

Etiketler yunanistan bodrum atina keçi adası
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