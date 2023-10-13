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Yunanistan'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'da 3.7 büyüklüğünde deprem
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Sınır komşumuz Yunanistan yeni güne depremle başladı. 3,7 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe yol açtı.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Yunanistan'da 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 06:33'te meydana gelen depremin derinliği 10,3 km olarak tespit edildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

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