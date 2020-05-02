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YUNANİSTAN'DA 6.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
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  3. 02 Mayıs 2020 16:19

Yunanistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre Yunanistan'ın Girit adası açılarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre, depremde can kaybı yaşanmadı.

Yunanistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem yerin 6.65 kilometre altında gerçekleşti. Gelen ilk bilgilere göre TSİ 15.51'de meydana gelen deprem can kaybına yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.3 olarak açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ise bölgede 6.6 büyüklüğünde deprem kaydediğini duyurdu.

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