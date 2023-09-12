Yunanistan'da silahlı saldırı: 6 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Alınan bilgilere göre, araçta bulunanların Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki sahil kasabası Artemdida’da dün yerel saatle 18.30 sularında bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 6 Türk hayatını kaybetti.

TÜRKLERİN BULUNDUĞU ARACA SİLAHLI SALDIRI

Yunan basınında yer alan haberlerde, Türklerin bulunduğu aracın Almanya plakalı olduğu belirtilerek, saldırının çete hesaplaşması olabileceği üzerinde durulduğu ifade edildi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybedenlerden 5’inin aracın içerisinde, 1’inin ise aracın dışında bulunduğu aktarılan haberlerde, ölenlerden hiçbirinin Yunanistan'da sabıka kaydı bulunmadığı ve üstlerinde silah olmadığı aktarıldı.

20'DEN FAZLA MERMİ KOVANI BULUNDU

Olay yerinde yapılan incelemede, 20’den fazla mermi kovanı bulunurken, Yunan makamları Interpol'den yardım istendi. Görgü tanıkları polise verdikleri ifadelerinde, saldırının düzenlendiği bölgede koyu renkli bir araç ile bir motosiklet gördüklerini belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.