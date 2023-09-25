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Yunanistan'da ünlü CEO ana muhalefet başkanı oldu

Yunanistan'da ünlü CEO ana muhalefet başkanı oldu
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Yunanistan’ın ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon’un (SYRIZA) yeni lideri Stefanos Kaselakis oldu.

Yunanistan'da ilk turu 17 Eylül’de yapılan başkanlık seçimlerinde ilk ikiye kalan Kaselakis ve Efi Ahçioğlu 24 Eylül’de düzenlenen ikinci turda SYRIZA liderliği için yarıştı.

 SYRIZA’dan sandıkların tamamı açılmadan gelen açıklamaya göre, Kaselakis yaklaşık yüzde 10 farkla Ahçioğlu’nu liderlik yarışında geride bıraktı.

Ahçioğlu, Kaselakis’i arayarak tebrik etti.

Daha önce milletvekilliği veya bakanlık görevinde bulunmayan Kaselakis, SYRIZA’yla 2021’de tanıştı.

Kaselakis, SYRIZA‘yı 2015’te iktidara taşıyan eski SYRIZA lideri Aleksis Çipras’ın davetiyle Mayıs ve Haziran 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı oldu ancak parlamentoya girmeye hak kazanamadı.

Matematikteki üstün başarısı dolayısıyla tam burslu öğrenci olarak 14 yaşında ABD’ye göç eden, finans, ekonomi eğitimi alan 35 yaşındaki Kaselakis bir süre yatırım bankası Goldman Sachs’ta çalışmış ve ardından deniz taşımacılığı alanında kendi firmasını kurmuştu.

 

Etiketler Stefanos Kaselakis SYRIZA ana muhalefet
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