  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Yunanistan'daki yangınlar AB'nin en büyüğü

Yunanistan'daki yangınlar AB'nin en büyüğü

Yunanistan'daki yangınlar AB'nin en büyüğü
Güncelleme:

Yunanistan'ın Dedeağaç ve Meriç Bölgesi'nde 19 Ağustos'tan bu yana devam eden yangınların, Avrupa Birliği (AB) içinde 2000 yılından bu yana tutulan kayıtlardaki en büyük yangınlar olduğu bildirildi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, sadece Dedeağaç bölgesindeki yangınlarda yaklaşık 10 günde 81 bin hektar alan küle döndü.

Bu yangınların Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi kayıtlarının tutulmaya başladığı 2000'den beri meydana gelen en büyük yangın olduğu belirtildi.

AB Komisyonu, AB'de bugüne kadar kayıt altına alınmış en büyük yangınlarla mücadele için 11 yangın söndürme uçağı, 1 helikopter gönderdiğini açıkladı.

Bunlara ilave olarak 6 Avrupa ülkesinin AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla karadan mücadele için 407 itfaiyeci ve 62 araçtan oluşan yangın söndürme ekiplerini bölgeye gönderdiği kaydedildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, dün yaptığı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde son 10 günde çıkan orman yangınlarının büyük oranda kontrol altına alındığını açıklamıştı.

Dedeağaç ile Meriç bölgesinde 19 Ağustos'ta, Fili civarında ise geçen hafta çıkan yangınların şiddeti azalmış, bu bölgelerde yangınlar tamamen kontrol altına alınamazken ekiplerin çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.

Etiketler Yunanistan ab kayıt
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
12 yaşındaki kızı taciz eden bakkalcı tutuklandı
İstanbul-Ankara arasına yine geçiş garantili yeni otoyol
Fox TV'nin iddialı dizisi için flaş karar
Hangisi gerçek Hadise ? Bu çok özel poz ortalığı karıştırdı
TCMB KKM'den dönüş dedi, bankaların faiz oranları yükseldi
Türkiye'nin sinsi pandemisi! Vaka sayısı korkunç boyutta
Bu da mı idamlık değil ? Eski eşini sopayla döve döve öldürdü
Konya'da 4,8 büyüklüğünde deprem
Vergi, harç ve cezalara rekor zam geliyor
İstanbul'da yine ev sahibi - kiracı meydan savaşı