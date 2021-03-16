Yunanistan'dan skandal tatbikat!

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımlar atan Yunanistan, bu sefer Türkiye sınırına çok yakın bir gayrı askeri bölgede tatbikat düzenledi.

Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükselten Yunanistan, Türkiye sınırına 7.5 kilometre uzaklıkta bulunan ve gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda tatbikat düzenledi.

Doğu Akdeniz'de aylardır gerilimi tırmandıran Yunanistan, Türkiye sınırına yalnızca 7.5 kilometre bulunan ve gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda tatbikat düzenledi. Yunan Özel Kuvvetleri tarafından düzenlenen tatbikatta atış eğitimi gerçekleştirdi.

Tatbikata 40'ın üzerinde özel kuvvetlere bağlı askerin katıldığı ifade edildi. Atina hükümeti, Sakız Adası'nda gerçekleştirdiği tatbikatla imzaladığı Lozan Antlaşması'ndaki kuralları ihlal etmiş oldu.

ABD VE SUUDİ ARABİSTAN İLE ORTAK TATBİKAT

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Fransa, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Suudi Arabistan'la da ortak tatbikat düzenliyor. Söz konusu tatbikat için Suudi Arabistan'a ait altı savaş uçağı, Girit Adası'ndaki Souda Askeri Üssü'ne konuşlanmıştı.

Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri’ne ait 6 adet F-15 C tipi savaş uçağı, yaklaşık 10 gün süreyle Yunan F-16 ve Mirage savaş uçaklarıyla ortak tatbikat yapmak üzere, geçen cumartesi Girit Adası’ndaki Suda Hava Üssü’ne geldi. Askeri nakliye uçakları ise geçtiğimiz günlerde tatbikat için Suudi Arabistan’dan Girit’e personel ve teçhizat sevk etti.

RİYAD’A GİDECEKLER

Yarın başlaması beklenen ortak tatbikat, temsili kara ve deniz hedeflerinin vurulması ve “havada üstünlük sağlamak” senaryolarını da içeriyor. Bu arada Yunan dışişleri ve savunma bakanları Nikos Dendias ile Nikos Panayiotopulos, savunma işbirliği anlaşması imzalamak üzere nisan ayında Riyad’a gidecekler.