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Yunanistan'dan Türkiye sınırında ''sürpriz'' hamle: Bu köylere yerleşenlere para verilecek

Yunanistan'dan Türkiye sınırında ''sürpriz'' hamle: Bu köylere yerleşenlere para verilecek
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Yunanistan batı Trakya'da Türkiye ile komşu olduğu Meriç Nehri kıyısındaki köylerde nüfusu artırabilmek için dikkat çeken bir çalışma başlattı. Yunanistan bu köylere yerleşecek herkese para yardımına başlayacağını duyurdu.

Yunanistan Batı Trakya’da Türkiye ile sınır hattını oluşturan Meriç Nehri’nin bulunduğu Evros ilindeki sınır hattında bulunan Sofulu (Soufli), Kumçiftliği (Orestiada) ve Dimetoka (Didymoteicho) köylerine kalıcı olarak yerleşecek ailelere destek olarak 10 bin euro vermeye hazırlanıyor.

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre; Evros ilinin özellikle Türkiye sınırındaki köylerde azalan nüfus oranını arttırmak sınır bölgesinin demografik gelişimine yönelik destek tedbirlerini içeren bir değişiklik yasasının Sosyal Uyum ve Aile Bakanı Sofya Zacharaki tarafından Parlamento'ya sunulduğu açıklandı.

Yunan parlamentosunda onaylanması beklenen yasa tasarısına göre nüfusu 500'e kadar olan yerleşim yerlerine yerleşen haneler için 10 bin euro verilecek.

Nüfusu 500'den fazla olan yerleşim yerlerine yerleşen haneler için 6 bin euro, her küçük çocuk için bin euro artırılarak 10 bin euroya kadar ödeme yapılacak.

Evros ili için özel olarak hazırlanan yasa tasarısının demografik güçlendirme, kalkınma ve yeniden inşasına yönelik genel planın bir parçası olup programın toplam bütçesi 8 milyon euro olduğu açıklandı.

(Kaynak)

Etiketler yunanistna para yardımı köyler nüfus Batı Trakya
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