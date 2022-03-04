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Zelenski tüm Avrupa'ya seslendi: Ukrayna yıkılırsa bütün Avrupa çökecek

Zelenski tüm Avrupa'ya seslendi: Ukrayna yıkılırsa bütün Avrupa çökecek

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, açıklamalarda bulundu.

Zelenski'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ülkemizi işgalden koruyoruz. Bugün Ukrayna'da iyilik kötülüğü yenecek. Ukrayna'yı destekleyin. Ukrayna yıkılırsa bütün Avrupa çökecek.

Eğer biz kazanırsak ben bundan eminim zafer bizde olacak. Bu demokrasi ve özgürlüğün zaferi olacak.

Etiketler zelenski dünya avrupa
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