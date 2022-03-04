Zelenski tüm Avrupa'ya seslendi: Ukrayna yıkılırsa bütün Avrupa çökecek

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, açıklamalarda bulundu.

Zelenski'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ülkemizi işgalden koruyoruz. Bugün Ukrayna'da iyilik kötülüğü yenecek. Ukrayna'yı destekleyin. Ukrayna yıkılırsa bütün Avrupa çökecek.

Eğer biz kazanırsak ben bundan eminim zafer bizde olacak. Bu demokrasi ve özgürlüğün zaferi olacak.