Zelenski tüm Avrupa'ya seslendi: Ukrayna yıkılırsa bütün Avrupa çökecek
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, açıklamalarda bulundu.
Zelenski'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Ülkemizi işgalden koruyoruz. Bugün Ukrayna'da iyilik kötülüğü yenecek. Ukrayna'yı destekleyin. Ukrayna yıkılırsa bütün Avrupa çökecek.
Eğer biz kazanırsak ben bundan eminim zafer bizde olacak. Bu demokrasi ve özgürlüğün zaferi olacak.
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