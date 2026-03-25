''2026'da zam yok'' denilmişti... İzmir'de ekmeğe zam geliyor!

İzmir'de ekmeğe zam kararı alındı. 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren 200 gram ekmek 17,50 TL’den satışa sunulacak.

İzmirli fırıncıların artan maliyetler karşısında bir süredir talep ettiği fiyat artışı resmiyet kazandı. Kentte 15 TL’den satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 17,50 TL’ye yükseltildi. Yeni tarife, 1 Nisan 2026 itibariyle tüm fırınlarda uygulanmaya başlanacak.

İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, ekmeğe zammı 2025'in Aralık ayında talep ettiklerini ancak kabul edilmediğini aktararak, "Ekmeğin gramajını artırıp 20 TL olmasını talep ettik ancak 200 gramının 17,5 TL olmasında mutabık kaldık. Bu da sektöre can suyu oldu" dedi.

"2026'da zam yok" denilmişti

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, aralık ayının son günlerinde yaptığı açıklamada 2026 yılında ekmek fiyatına zam yapmayı düşünmediklerini belirtmişti.

