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23 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

23 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 23 ilacın SGK'nin geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi kapsamında 6'sı yerli üretim olmak üzere 23 ilacın geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Işıkhan, sosyal medya hesabından tebliğe ilişkin yaptığı açıklamada, SGK'nin SUT düzenlemesi kapsamında, 5 antianemik ilaç, 5 antipsikotik ilaç, 5 immunosüpresant, 4 kanser ilacı, 2 solunum sistemi ilacı, 1 tiroid tedavisinde kullanılan ilaç ve 1 vitamin ilacı olmak üzere 23 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını kaydetti.

Bu ilaçlardan 6'sının yerli üretim olduğunu belirten Işıkhan, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadesini kullandı.

Etiketler ilaç geri ödeme vedat ışıkhan
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