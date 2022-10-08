3 günde 3 kez zam gelen motorine bir zam daha

Brent petrol fiyatı 100 dolara koşarken motorine bir zam daha göründü.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarının oluşturduğu OPEC örgütünün, üretimi kasımdan itibaren günde 2 milyon varil azaltma kararı brent petrolün yükselmesine neden oldu. Petroldeki yükselişle beraber ülkemizde akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam geliyor.

Motorin grubunda 11 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1.39 TL'lik fiyat artışı bekleniyor. Benzin fiyatında ise şimdilik değişiklik beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27.1 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.6 liradan satılıyor.

PETROL 100 DOLARA KOŞUYOR

Geçtiğimiz hafta içi yükselişini sürdüren brent petrol 98 doların üzerine çıktı.



JPMorgan, 2022'nin dördüncü çeyreğinde petrol fiyatının yeniden 100 doları test edebileceğini açıkladı. OPEC'in üretimi azaltma kararına karşı ABD'nin adımları olacağını öngeren JPMorgan, bu adımlar arasında stratejik rezervlerden satış yapılmasının da olacağını belirtti.