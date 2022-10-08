  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 3 günde 3 kez zam gelen motorine bir zam daha

3 günde 3 kez zam gelen motorine bir zam daha

3 günde 3 kez zam gelen motorine bir zam daha

Brent petrol fiyatı 100 dolara koşarken motorine bir zam daha göründü.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarının oluşturduğu OPEC örgütünün, üretimi kasımdan itibaren günde 2 milyon varil azaltma kararı brent petrolün yükselmesine neden oldu. Petroldeki yükselişle beraber ülkemizde akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam geliyor. 

Motorin grubunda 11 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1.39 TL'lik fiyat artışı bekleniyor. Benzin fiyatında ise şimdilik değişiklik beklenmiyor. 

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27.1 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.6 liradan satılıyor.

Araç sahipleri şokta! 3 günde 4 TL'ye ulaşan 3 zam birdenAraç sahipleri şokta! 3 günde 4 TL'ye ulaşan 3 zam birdenGüncel

PETROL 100 DOLARA KOŞUYOR

Geçtiğimiz hafta içi yükselişini sürdüren brent petrol 98 doların üzerine çıktı.

JPMorgan, 2022'nin dördüncü çeyreğinde petrol fiyatının yeniden 100 doları test edebileceğini açıkladı. OPEC'in üretimi azaltma kararına karşı ABD'nin adımları olacağını öngeren JPMorgan, bu adımlar arasında stratejik rezervlerden satış yapılmasının da olacağını belirtti.

 

Etiketler akaryakıt motorine zam
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hyundai'den yepyeni bir elektrikli otomobil: RN22e
Eksik primden emekli olamayanlar için emsal karar!
Ümit Özdağ'a iftira atmak isterken baltayı taşa vurdular
2022 Yılının En İyi Aile Otomobili belli oldu
Popstar yarışmasıyla ünlenmişti... Ünlü şarkıcı ikinci kez anne oldu
Bu Audi sadece 100 adetli üretildi! Karşınızda, Audi TT RS Coupe Iconic Edition2
Türk balıkçılar Kuzey Kutbu'nda avlanabilecek
Korktuğumuz başımıza geldi! Türkiye ekonomisi için çok kötü haber
Şemsiyesiz çıkmayın! Sağanak yağış tüm yurdu saracak
Rusya'nın ''Saldırı olursa kıyamet olur'' dediği köprüde patlama