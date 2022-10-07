Araç sahipleri şokta! 3 günde 4 TL'ye ulaşan 3 zam birden

Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorine 3 gün üst üste, benzine ise 2 gün üst üste zam geldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+, üretimde kesintiye gidilmesine karar verildi. Buna göre OPEC+ ülkeleri, günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltacak.

Karar sonrası brent petrol fiyatı, yukarı yönlü seyrini sürdürerek 93 doların üzerine çıktı. Brent Petrol bugün yeni güne 94,29 Dolar'dan başladı.

Petrol fiyatındaki bu artış Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarına yine, yeniden zam olarak yansıdı.

Motorine, Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece 1 TL 10 kuruş,

Çarşamba'yı ise Perşembe'ye bağlayan gece 1 TL 39,

bugünden itibaren geçerli olmak üzere de 1 lira 53 kuruş zam yapıldı.

Böylece yapılan 3 zamla motorinin litre fiyatı 4.02 TL arttı.

Benzine ise Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece 62 kuruş,

Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece 74 kuruş zam yapılmıştı.

Bugün zam gelmeyen benzinin de fiyatı toplam 1.36 TL artmıştı.

Bugün yapılan zamla birlikte motorin fiyatı İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 27.16, Avrupa Yakası'nda 27.14, Ankara'da 27.26, İzmir'de ise 27.29 TL'den depolara doldurulacak.