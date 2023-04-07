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ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı! Beklentinin altında

ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı! Beklentinin altında
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ABD'de tarım dışı istihdam mart ayında 236 bin ile beklentinin altında gerçekleşti.

Piyasaların merakla beklediği ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı.

Mart ayında tarım dışı istihdam 236 bin artış kaydetti.

Piyasa beklentileri tarım dışı istihdamın martta 239 bin artması yönündeydi.

Tarım dışı istihdam şubatta 311 bin kişi artmıştı.

Ülkede işsilik oranı mart ayında yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi.

Etiketler ABD tarım dışı istihdam piyasa
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