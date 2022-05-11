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ABD'de enflasyon rakamları açıklandı

ABD'de enflasyon rakamları açıklandı

ABD'de Mart ayında yüzde 8,5 ile 40 yılın zirvesine yükselen yıllık enflasyon Nisan ayında yüzde 8.3 olarak açıklandı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerini aştı.

ABD'de piyasa beklentisi yüzde 8,1 oranındaydı.

ABD enflasyonu mart yaında yüzde 8,5 ile 40 yılın zirvesine yükselmişti.

ABD'de tüketici fiyatlarının nisan ayı için öngörülenden yüksek gelmesi, enflasyonun kalıcılığının bir diğer işaretini verdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın enflasyonla mücadele planı açıklamasının ertesinde gelen nisan ayı tüketici fiyatları, mart ayında 40 yılın rekorunu kıran orandan önemli bir değişiklik göstermedi.

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Etiketler abd enflasyon
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