  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

ABD'de işsizlik oranları açıklandı

ABD'de işsizlik oranları açıklandı
Güncelleme:

ABD'de tarım dışı istihdam kasım ayında 199 bin seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise yüzde 3.7'ye geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin istihdam verilerini yayımladı.

Buna göre tarım dışı istihdam verisi kasımda 199 bin seviyesinde gerçekleşti.

Ülkede ses getiren otomotiv grevlerinin sona ermesiyle kasımda istihdamda artış bekleniyordu. Ancak açıklanan veri 180 binlik beklentinin de üzerine çıktı.

İşsizlik oranı geriledi

Piyasa beklentisi yüzde 3,9 olan işsizlik oranı ise kasım ayında yüzde 3,7 oldu. Ekim ayında işsizlik yüzde 3,9 seviyesindeydi.

Fed'in enflasyon göstergeleri açısından kritik öneme sahip ortalama saatlik kazançlardaki artış ise aylık bazda beklentilerin üzerine çıktı.

Buna göre, kasım ayında ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre aylık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi. Bu veriye ilişkin beklenti ise yüzde 0,3 olarak belirlenmişti.

ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası ons altın ise 2027 dolardan 2016 dolar seviyesine kadar geriledi.

Etiketler abd işsizlik rakamları tarım dışı istihdam
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Son seçim anketi açıklandı: Protesto oylar parti kursa Meclis'e girer!
Erdoğan Bayraktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak çıkış
Sıcaklık eksi 50 derece! Dünyanın en soğuk yeri Yakutistan'dan kara kış manzaraları
Dolar ve Euro zirvede, altın fiyatları düşüşe geçti
Yerli SİHA'dan tarihi başarı: Süpersonik füze 12'den vurdu
Herkes ''esnaf kurye'' oldu, restoranlar kuryesiz kaldı! Aylık kazançları dudak uçuklattı
Dünyanın en ucuz 11 şehri belli oldu
Ender Saraç'ın eşinin avukatından ''cinsel istismar'' açıklaması
Kainat Güzeli'ni kıyafeti yüzünden ülkesine almadılar
AK Parti'de İBB adaylığı için 3 isim başvuru yaptı