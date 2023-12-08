ABD'de işsizlik oranları açıklandı

ABD'de tarım dışı istihdam kasım ayında 199 bin seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise yüzde 3.7'ye geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin istihdam verilerini yayımladı.

Buna göre tarım dışı istihdam verisi kasımda 199 bin seviyesinde gerçekleşti.

Ülkede ses getiren otomotiv grevlerinin sona ermesiyle kasımda istihdamda artış bekleniyordu. Ancak açıklanan veri 180 binlik beklentinin de üzerine çıktı.

İşsizlik oranı geriledi

Piyasa beklentisi yüzde 3,9 olan işsizlik oranı ise kasım ayında yüzde 3,7 oldu. Ekim ayında işsizlik yüzde 3,9 seviyesindeydi.

Fed'in enflasyon göstergeleri açısından kritik öneme sahip ortalama saatlik kazançlardaki artış ise aylık bazda beklentilerin üzerine çıktı.

Buna göre, kasım ayında ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre aylık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi. Bu veriye ilişkin beklenti ise yüzde 0,3 olarak belirlenmişti.

ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası ons altın ise 2027 dolardan 2016 dolar seviyesine kadar geriledi.