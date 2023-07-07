ABD'de kritik tarım dışı istihdam verisi açıklandı

ABD'de haziran ayı tarım dışı istihdam verisi 209 bin ile piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin istihdam verilerini yayımladı.

Buna göre, piyasa beklentisi 225 bin seviyesinde olan ABD'de tarım dışı istihdam 209 bin seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı geriledi

Haziran ayında ülkede işsizlik oranı yüzde 3,6 olurken, piyasanın işsizlik beklentisi de yüzde 3,6 olmuştu. Ancak mayıs ayında işsizlik oranı yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleşmişti.

Saatlik kazançlar beklentileri aştı

Fed'in enflasyon göstergeleri açısından kritik öneme sahip ortalama saatlik kazançlardaki artış ise yıllık bazda beklentileri aştı.

Buna göre, yıllık bazda ortalama saatlik kazançlardaki artış yüzde 4,4 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık artış beklentisi ise yüzde 4,2 seviyesindeydi.

Haziran ayında ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre aylık bazda ise yüzde 0,4 artış gösterdi. Bu veriye ilişkin beklenti ise yüzde 0,3 olarak belirlenmişti.

ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası ons altın ise 1915 dolardan 1922 dolar seviyesine kadar çıktı.