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Açlık sınırı 9 bin TL, yoksulluk sınırı 30 bin lirayı aştı

Açlık sınırı 9 bin TL, yoksulluk sınırı 30 bin lirayı aştı
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Türk-İş verilerine göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı Şubat ayında 9 bin 425 TL’ye, yoksulluk sınırı 30 bin 700 TL'ye yükseldi.

Türk-İş tarafından hazırlanan 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' Şubat 2023 araştırması sonuçları yayımlandı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 9 bin 425,15 TL’ye yükseldi. Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 30 bin 700,83 TL’ye yükseldi.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 12 bin 265,88 TL’ye yükseldi.

SON BİR AYDA ARTIŞ YÜZDE 6,32 ORANINDA GERÇEKLEŞTİ
Araştırmaya göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 6,32 oranında gerçekleşti.

Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 107,02 olurken 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 112,87 olarak hesaplandı.

Etiketler açlık yoksulluk sınıf
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