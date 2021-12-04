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A'dan Z'ye gelen zamlardan yılbaşı öncesi o da nasibini aldı

A'dan Z'ye gelen zamlardan yılbaşı öncesi o da nasibini aldı

Tekirdağ'da 14 yıllık bir hindi yetiştiricisi, geçen yıl 250 liradan sattıkları bir hindinin bu yıl 300 liraya çıktığını söyledi. Kilo fiyatı ise 45-50 TL arasında değişiyor.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde hindi yetiştiricisi Muzaffer Çetin, yılbaşı öncesi hindilere erken talep olduğunu belirterek, 5 bin hindisinin 4 binini, tanesi 300 liradan sattığını söyledi.

14 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Çetin, geçen yıl 250 lira olan hindiyi bu sene 300 liradan sattıklarını söyleyerek “Kilo olarak isteyen olursa 45 ile 50 lira arasında fiyatı değişiyor” diye konuştu.

‘KANAT ALTI SARIYSA LEZZETLİDİR’

Çetin, bu sene, geçen seneye benzer bir satış grafikleri olduğunu aktardı.

Hindi alacaklara tavsiyelerde bulunan Çetin, iyi hindinin, kanadının altındaki sarılıktan anlaşılacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

“Hindi almak isteyen önce kanadını çevirip altına bakacak. İyi bir hindinin kanat altının yağ bağlamış olması ve sapsarı olması gerekir. Kanat altı sarı olması lezzetli olduğunu kanıtlar. Bu tam olmuş hindidir. Sarı değilse hiçbir lezzeti yoktur.”

Etiketler hindi zam hindiye zam
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