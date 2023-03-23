  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. AK Parti'den ''emekliye zam'' açıklaması

AK Parti'den ''emekliye zam'' açıklaması

AK Parti'den ''emekliye zam'' açıklaması
Güncelleme:

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye çıkarılmasına ilişkin ''Biz AK Parti grubu olarak konuyla ilgi ön çalışma yapıyoruz, önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam Star TV - NTV ortak yayınında açıkladığı en düşük emekli maaşının 7.500 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme için harekete geçildi. 

 AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilerin maaşlarına yapılacak zamma ilişkin olarak "Biz AK Parti grubu olarak konuyla ilgi ön çalışma yapıyoruz, önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.

Akbaşoğlu "Geçici işçilerle ilgili düzenlemede sona gelindiğini, kalıcı işçi olarak çalışmaları için genel kurulda görüşmeyi planlıyoruz" dedi.

En düşük emekli maaşına zam ortalığı karıştırdıEn düşük emekli maaşına zam ortalığı karıştırdıÇalışma Hayatı

Erdoğan: En düşük emekli maaşı 7.500 TL olacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Recep Tayyip Erdoğan muhalefetin başından bu yana direttiği en düşük emekli maaşları için seçim müjdesini dün akşam katıldığı NTV ve Star TV ortak yayınında vermişti.

En düşüğü 7.500 TL! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?En düşüğü 7.500 TL! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?Haber

Erdoğan konuyla ilgili şunları söylemişti: 

"Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık. Bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla belirledik. Açıklamak yine bana kaldı. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Twitter adresinden de bir paylaşım yapan Erdoğan, “En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Etiketler ak parti recep tayyip erdoğan emekliye zam en düşük emekli maaşı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü yer bilimci 3 ilimiz için uyardı: ''Depreme hazır olun!''
Türkiye'de dijital platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu
53 ildeki Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu anketinin sonuçları açıklandı
5 kişilik aile balkondan atlayarak intihar etmişti! Gizem çözüldü
AYM'den Yassıada kararı: ''Anayasa'ya aykırıdır!''
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu hakkında bomba iddia
Kahramanmaraş'ta yine sallandı! Çevre iller de hissetti
İstanbul'da korkutan manzara; yüzlercesi yeryüzüne çıktı
Satılık değil kiralık: Bodrum'da 7 milyon liraya villa!
Bakanlık'tan AirFryer, kahve makineleri ve ütüler için yeni karar