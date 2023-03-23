AK Parti'den ''emekliye zam'' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, en düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye çıkarılmasına ilişkin ''Biz AK Parti grubu olarak konuyla ilgi ön çalışma yapıyoruz, önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam Star TV - NTV ortak yayınında açıkladığı en düşük emekli maaşının 7.500 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme için harekete geçildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilerin maaşlarına yapılacak zamma ilişkin olarak "Biz AK Parti grubu olarak konuyla ilgi ön çalışma yapıyoruz, önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.

Akbaşoğlu "Geçici işçilerle ilgili düzenlemede sona gelindiğini, kalıcı işçi olarak çalışmaları için genel kurulda görüşmeyi planlıyoruz" dedi.

Erdoğan: En düşük emekli maaşı 7.500 TL olacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Recep Tayyip Erdoğan muhalefetin başından bu yana direttiği en düşük emekli maaşları için seçim müjdesini dün akşam katıldığı NTV ve Star TV ortak yayınında vermişti.

Erdoğan konuyla ilgili şunları söylemişti:

"Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık. Bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla belirledik. Açıklamak yine bana kaldı. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Twitter adresinden de bir paylaşım yapan Erdoğan, “En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.