Alkole zam üstüne zam! 100'lük rakı fiyatı 1.000 liraya dayandı

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir rakı grubuna daha zam geldiğini duyurdu. En düşük fiyatlı 100'lük rakı 699 lira oldu.

Alkollü içeceklere gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Bir rakı grubu daha zamlı fiyat listesini açıkladı.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, zamlı listeyi Twitter’dan duyurdu.

Buna göre 100’lük rakı 929 liraya, 70’lik rakı 715 liraya yükseldi. En düşük fiyatlı rakıda ise 100’lük 699 lira, 70’lik 519 lira oldu.

Öte yandan yılbaşından bu yana rakıya yüzde 32, son bir yılda ise yüzde 65’ten fazla zam geldi.