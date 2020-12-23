Altın fiyatlarında büyük düşüş! Dolar ve euro yatay seyirde

Merkez Bankası'nın yarın vereceği kritik faiz kararı öncesinde dolar 7,65, euro 9,34, sterlin 10,30 TL'den işlem görüyor. Gram altın 459 TL seviyesine gerilerken, gümüş 6,26 TL'den işlem görüyor. Bitcoin ise 23 bin 456 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Onsu 1.867 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 455/459, çeyrek altın 738/753, Cumhuriyet altını ise 3.036/3.070 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Reuters anketine göre, TCMB’nin yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında sıkılaştırmaya devam ederek politika faizini 150 baz puan artırması bekleniyor.

Goldman Sachs ise TCMB’den 200 baz puan faiz artışı ile politika faizini yüzde 17’ye yükselteceğini öngörüyor.

Önceki gün dolar karşısında yüzde 1’in hemen altında değer kaybederek gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en az değer kaybeden para birimi olan TL, gün içinde 7.7350 ile zirveyi gördükten sonra, dün en fazla 7.67’ye kadar çıktı.

DOĞALGAZIN ARDINDAN ŞİMDİ DE ALTIN MÜJDESİ!

Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin ardından bir iyi haber daha geldi.

Tarım Kredi iştiraki Bilecik'in Söğüt ilçesinde Gübretaş'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi. Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz yaptığı açıklamada, "Bugünkü fiyatlar üzerinden hesaplandığında, 6 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz" dedi.

Halka açık olan Gübretaş'ın maden sahasında bulunan altının Türk Lirası karşılığı 47 milyar lira seviyesinde. Gübretaş hissesi altın rezervi keşfi gelişmesiyle birlikte yüzde 10 oranında yükseliş yaşadı ve 51.6 lira seviyesine yükseldi.