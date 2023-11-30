Altın fiyatlarındaki düşüşün nedeni belli oldu

Kasım ayı başından bu yana yükselişini sürdüren altın fiyatlarında bugün yeniden görülen düşüşün nedeni belli oldu.

Ağustos ayının ardından düşüşe geçen ancak Ekim ayı ortasında yeniden yükseliş trendine girerek Kasım ayında son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşan altın fiyatlarında bugün dikkat çeken bir geri çekilme yaşandı.

Ons altın, 2.047 dolarla 5 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından haftanın 4. işlem gününde temkinli bir seyir izledi.

Analistler ise ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği ihtimalinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu bu sebeple makroekonomik göstergelerin yakından takip edildiğini ifade etti.

Bu kapsamda Fed'in yakından izlediği enflasyon göstergelerinden biri olan Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (çekirdek PCE) bugün piyasa katılımcılarının odağına yerleşti. PCE verisindeki artışın bir önceki aya göre hız keserek, yüzde 0,2'ye gerilemesi bekleniyor.

Kritik veri öncesinde piyasa katılımcıları ise Fed’in aralık ayında faizleri sabit bırakmasına yüzde 95,8 ihtimal veriyor. Mart ayı başlarında faiz indirimi ihtimali ise yüzde 46 olarak fiyatlanıyor.

Değeri ons altın ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın ise hem dolar kurundaki hem de ons altındaki ılımlı gerileme sonrasında tarihi zirvesinden bir miktar geri çekildi.

Güncel altın Fiyatları

Güne 2 bin 44 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 38 Dolar'dan,

1.903 TL'den başlayan Gram altın 1.888 TL'den,

3 bin 160 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 145 TL'den,

13 bin 8 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 12 bin 954 TL'den,

23,27 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 23,20 TL'den fiyatlanıyor.