''Amazon bir gün iflas edecek''

Amazon'un patronu ve aynı zamanda dünyanın en zengin ismi Jeff Bezos'tan ilginç bir açıklama geldi. "Bir gün Amazon başarısız olacak" diyen Bezos'a göre Amazon olarak tüm çabaları bu durumu geciktirmek...



Geçtiğimiz Perşembe günü Seattle’da düzenlenen bir toplantıda, bir çalışan, Bezos’a Amazon’un geleceği hakkında sorular yöneltti. Şirket çalışanı, özellikle Bezos’un, ABD’nin perakende devi Sears’ın ve diğer büyük şirketlerin iflasından ne ders çıkardığını merak ettiğini söyledi.

“Amazon, başarısız olacak kadar büyük değil.” diyen Bezos, açıklamalarına şöyle devam etti: “Aslında Amazon’un bir gün iflas edeceğini düşünüyorum. Büyük şirketlere bakarsanız, ömrü 100 yıldan fazla olan şirket yoktur, ortalama ömürleri ise 30 yıldır.”

Bu başarısızlığı geciktirmenin yolunun müşteri odaklı olmak ve kendileri hakkında endişe duymamak olduğunu belirten Bezos, konuşmasına şöyle devam etti:

“Müşterilerimize odaklanmak yerine kendimize odaklanmaya başlarsak, bu sonun başlangıcı olacaktır.”