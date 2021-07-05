Amazon'un kurucusu Jeff Bezos görevini bıraktı

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, üst yöneticilik görevinden ayrıldı. Bezos'un yerine Andy Jassy'nin geleceği açıklanmıştı.

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, şirketi kurduktan tam 27 yıl sonra bugün Amazon'dan ayrılıyor.

Bezos, Amazon'un hissedarlar toplantısında, Amazon'un 5 Temmuz 1994'te kurulduğunu hatırlatarak kendisi için önemli olan bu tarihi, özellikle seçtiklerini bildirmişti.

ABD'li e-ticaret devi Amazon, 2 Şubat'ta, Bezos'un görevinden bu yılın üçüncü çeyreğinde ayrılacağını duyurmuştu.

Şirketin açıklamasında, Bezos'un Amazon'un yönetim kurulu başkanı olarak kalmaya devam edeceği, şirketin üst yöneticiliğine Andy Jassy'nin geleceği aktarılmıştı.

İNANILMAZ İDDİA

Bezos'un birçok eleştirmeni var. Geçen ay, ProPublica'nın bir makalesi, Bezos'un vergi beyannamelerini gördüğünü iddia etti ve Bezos'un 2007 ve 2011'de vergi ödemediğini iddia etti. Bu, dünyanın en zengin adamı hakkında çarpıcı bir iddiaydı.

Amazon hakkındaki diğer olumsuz hikayeler, acımasızlığı, tekelci davranış iddiaları Bezos'un itibarını zedeledi. Ancak etrafındakiler böyle düşünmüyor. Onlar için o bir iş vizyoneri, efsanevi bir çalışma felsefesiyle neredeyse 1.8 trilyon dolar değerinde bir şirket yaratan tekil bir odak noktası olan bir adam.

TAKINTI VE ALIŞKANLIKLARI

Bezos, PowerPoint sunumlarından nefret eder, bunun yerine yöneticilerin tartışması için yazılı notları tercih eder. Baskın kişiliklerin çok fazla hakimiyet kurmasını önlemek için, bazen bir toplantıda her bir kişiyi dolaşır ve bir soru hakkında ne düşündüklerini sorar.

2015'te New York Times , eski çalışanlardan "çürüyen" bir çalışma kültürü iddiaları içeren bir makale yayınladı. Bezos mühendisliğin, icatların, makinelerin hayranı. Metriklere takıntılı.

Eleştirmenler, özellikle Amazon'un sayısız deposunda takıntının insani maliyetleri olduğunu söylüyor.

Alabama, Bessemer'deki Amazon işçilerinin bir sendika kurmak için yaptıkları başarısız girişim sırasında, kendilerini "bir makinenin dişlisi" gibi hissettiklerini söyleyen birçok işçi durumu sürekli izlenme hissi olarak anlatmıştı.