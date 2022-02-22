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Ankara Adliyesi'ndeki yemekhane fiyatlarına tepki

Ankara Adliyesi'ndeki yemekhane fiyatlarına tepki

Ankara Adliyesi'nde 1 Şubat itibariyle güncellenen yeni yemekhane ücretlerine avukatlar tepki gösterdi.

Avukat Hakları Grubu tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan yeni yemekhane tariflerine göre avukatlar için 33 lira istenirken, hâkim ve savcılar ile misafirlerden 22 TL talep ediliyor.

Listede fiyatlar ayrıca hizmetliler/personeller için 8 TL, memur, hemşire, zabıt kâtibi, müşavir için 10 TL, müdür, pedagog, sosyal çalışmacı ve uzman doktor için ise 15 TL olarak belirlendi.

 Avukat Hakları Grubu da, sosyal medya hesabı üzerinden adliyelerin avukatların çalışma yeri olduğunu belirtti, "Avukatların aynı yemeğe personel ücretinin 2, 'misafir' ücretinin dahi 1.5 katını ödemesi kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

Etiketler avukat tepki yemek ücret
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