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  2. Ekonomi
  3. 04 Ocak 2019 07:58

Apple tepetaklak ! Milyarlarca dolar eridi

Apple hisseleri yüzde 10 düşerek yaklaşık 75 milyar dolar değer kaybetti.

Apple tepetaklak ! Milyarlarca dolar eridi
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Wall Street’in nabzını tutan New York Borsası’nda Dow Jones endeksi, dün yüzde 2.8 gerileyerek önemli bir düşüş yaşadı. Dow Jones ile birlikte sert düşen S&P 500 endeksi yüzde 2.5, teknoloji hisselerinin ağırlıklı takip edildiği Nasdaq endeksi de yüzde 3.1’lik kayıp yaşadı. Apple hisseleri de yüzde 10 düşüşle milyarlarca dolar değer kaybetti.

Apple’dan gelen bir gelir uyarısı ile Çin’de ve gelişmiş ülke pazarlarındaki yavaşlama endişesi ardından dün Apple hisseleri yüzde 10 düşerek 142,19 dolardan kapanırken Apple’ın değeri 75 milyar dolar eridi ve 2013’ten bu yana en düşük piyasa değerine geriledi. Şirket geçtiğimiz yıl değerlemesinin 1 trilyon doları bulmasından bu yana yüzde 38 oranında düşüş gösterdi. Avrupa borsalarında da Apple’ın olumsuz havası esti. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0.62, Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 1.55, Fransa’da CAC 40 ise yüzde 1.66 oranında değerkaybetti.
 
 

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