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  3. 07 Ağustos 2020 16:46

Araç sahiplerine kötü haber: Depoları fulleyin, zam geliyor

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, motorinin litre fiyatında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş zam yapılacak.

Araç sahiplerine kötü haber: Depoları fulleyin, zam geliyor
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklama göre, motorine 16 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

ZAMLI MOTORİN FİYATLARI
Zammın ardından İstanbul'da 5,95 liradan satılan motorinin litresi 6,11 lira olacak. Motorinin litresi Ankara'da 6,01'den 6,17'ye, İzmir'de ise 6,04'ten 6,20'ye çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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