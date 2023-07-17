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ASELSAN'dan 123,5 milyon dolarlık imza

ASELSAN'dan 123,5 milyon dolarlık imza
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ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 123,5 milyon dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemleri ihracatına yönelik 123,5 milyon dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır." denildi.

Etiketler aselsan sözleşme satış sözleşmesi
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