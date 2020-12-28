Asgari ücret açıklandı; piyasalar çakıldı!

2020 yılının son haftasında piyasalar düşüşe geçti. Dolar/TL 7,49, Euro/TL 9,17, Sterlin/TL 10,17 TL'den işlem görürken, gram altın 454 TL, gümüş ise 6,36 TL seviyesinde. Rekor üstüne rekor kıran Bitcoin ise 27 bin 022 dolardan alıcı buluyor.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5760 lira, avronun satış fiyatı ise 9,2160 lira olmuştu.

Onsu 1.884 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 449/454, çeyrek altın 729/745, Cumhuriyet altını ise 3.000/3.033 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,67 artışla 1.435,51 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,48 puan ve yüzde 0,67 değer kazanarak 1.435,51 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,69 ve holding endeksi yüzde 0,34 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,77 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise yüzde 0,11 ile spor oldu.

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Küresel piyasalar tatil havasında

Küresel piyasalar, yılın son haftasına bazı batı ülkelerinde devam eden Noel tatili dolayısıyla sakin başlarken, ABD'de ekonomiyi destekleme paketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. ABD medyasında yer alan ve kaynaklara dayandırılan haberlere göre, piyasaların uzun zamandır gündemini meşgul eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketi ve 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısı, dün ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalandı.

Borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,26 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,63, dolar/TL yüzde 0,98, avro/TL yüzde 1,64 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.368,58, en yüksek 1.438,49 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,26 artarak 1.426,03 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,63 kayıpla 458,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,65 azalışla 3.043,00 liraya geriledi. Geçen hafta 748,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 743,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,98 değer kaybederek 7,5760 liraya, avro da yüzde 1,64 azalarak 9,2160 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,06, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,53 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,54 ile hisse senedi fonları oldu.