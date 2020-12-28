Asgari ücret zammıyla 2021 yılı AGİ ücreti de belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından asgari ücretin 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olacağını duyurdu.

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyordu.

Zammın açıklanmasının ardından asgari geçim indirimi ücretleri de şekillenmiş oldu. Asgari geçim indirimi bir çalışanın evli, bekar, çocuklu olmasına göre değişkenlik gösteriyor.

Buna göre yapılan yeni zamla birlikte 2021 yılının AGİ tutarları şu şekilde:

Merkez Bankası’nın yıllık ortalama Cumhuriyet altını fiyatlarına göre 2003 yılında asgari ücretin yıllık tutarı ile 25 altın alınabilirken 2020’de yıllık net asgari ücretle sadece 10 Cumhuriyet altını alınabiliyor.

- Bekar: 268,162 TL

- Evli eşi çalışmayan: 321,97 TL

- Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 362,22 TL

- Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 402,47 TL

- Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu: 456,12 TL

- Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu: 456,12 TL

- Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu: 456,12 TL

- Evli eşi çalışan: 268,162 TL

- Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 308,55 TL

- Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 348,80

- Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 402,47 TL

- Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 429,30 TL

- Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 456,12 TL

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