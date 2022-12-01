Asgari ücret pazarlığı başlıyor! Tarihler belli oldu

Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 7 ve 14 Aralık'ta toplanacağı açıklandı.

Asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren zam görüşmeleri bugün başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya geldi.

İLK TOPLANTI 7 ARALIK'TA

Toplantı sonrasında kameralar karşısına geçen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 7 Aralık, ikinci toplantısının 14 Aralık'ta yapılacağını açıkladı. 7 Aralık Çarşamba günü yapılacak toplantı bakanlık binasında saat 14.00'te gerçekleşecek.



TÜRK-İŞ: TEBESSÜM ETTİRECEK RAKAMA İMZA ATARIZ

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, görüşme sonrası açıklama yaptı. Atalay, "Toplumu tebessüm ettirecek bir rakam çıkarsa imza atalım. Asgari ücret maalesef geçim ücreti oldu. Asgari ücret arttı diye işçi çıkaranlar oluyor onun önüne geçmek lazım" diye konuştu.

TİSK: ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ

Toplantı öncesi açıklama yapan TİSK Başkanı Özgür Akkol, "Ortak mutabakat devam etmeli. İşçi tarafınını memnun olduğu, işverenleri koruyan dengeli bir ücret için elimizi taşın altına koyacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçiler, işverenler ve kamuoyunun 2023'teki asgari ücrete ilişkin beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlattı.

2023'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak araştırmada, asgari ücret beklentileri tespit edilecek. Ortaya çıkacak rakamlar kamuoyuna duyurulacak.

BAKAN BİLGİN: ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

Asgari ücretle ilgili işçi veya işveren tarafı henüz rakam telaffuz etmedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, çalışanların enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi.

Bilgin son açıklamasında "Enflasyonun tahribatından koruyacak bir düzenlemeyi geçen sene yapmaya çalıştık, yüzde 50 zam vererek. O yetmedi hemen onun üzerine aritmetik olarak yüzde 80'in üzerinde, kümülatif olarak yüzde 94 küsur zam verdik ama enflasyonun tahribatı devam ediyor. Dolayısıyla bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız" dedi.

Zamla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken Bakan Bilgin, "Yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" demişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı;

"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak yeni ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda netleşecek.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret aralık ayında belli olacak. Asgari ücret halen net 5 bin 500 TL düzeyinde bulunuyor.

Bu yıl ocak ayında yapılan yüzde 50 zamla 4 bin 253 liraya yükselen asgari ücret, temmuz ayında yapılan zamla net 5 bin 500 TL'ye ulaşmıştı.