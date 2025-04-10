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Avrupa Birliği, ABD'ye karşı vergi hamlesini askıya aldı

Avrupa Birliği, ABD'ye karşı vergi hamlesini askıya aldı
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AB, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik tarifelerine karşı hazırladığı tedbirleri 90 gün için askıya alacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin hariç birçok ülkeye uygulanan gümrük tarifelerini 90 gün süreyle durdurma kararı almasının ardından, Avrupa Birliği (AB) de ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik tarifelerine karşı hazırladığı tedbirleri 90 gün için askıya alacağını bildirdi.

DHA

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Etiketler Avrupa Birliği tarife tedbirleri tarife vergi
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