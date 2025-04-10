Avrupa Birliği, ABD'ye karşı vergi hamlesini askıya aldı

AB, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik tarifelerine karşı hazırladığı tedbirleri 90 gün için askıya alacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin hariç birçok ülkeye uygulanan gümrük tarifelerini 90 gün süreyle durdurma kararı almasının ardından, Avrupa Birliği (AB) de ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik tarifelerine karşı hazırladığı tedbirleri 90 gün için askıya alacağını bildirdi.

DHA