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Avrupa'da doğalgaz fiyatları sert yükseldi

Avrupa'da doğalgaz fiyatları sert yükseldi

Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz akışını kısması sonrasında Avrupa'da doğalgaz fiyatları 4.5 ayın zirvesine yükseldi.

Avrupa'da gaz fiyatları yükselişe geçti.

Avrupa'da megavatsaat başına 196 euroya ulaşan doğalgaz fiyatı, 4,5 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Fiyatların artışında, Rusya'nın Kuzey Akım üzerinden doğalgaz sevkiyatını düşürmesi etkili oldu.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli gaz kontrat fiyatı, dün megavatsaat başına 176,6 eurodan kapandı.

Bugün 178,9 eurodan açılan doğalgaz fiyatları, önceki kapanışa göre yüzde 10,9 artışla 196 euroya yükseldi.

TTF'de işlem gören gaz kontrat fiyat 7 Mart'ta 200,9 eurodan kapanmıştı.

RUSYA GAZI KISIYOR

Rus enerji şirketi Gazprom, dün Rus gazını Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyan hatlardan Kuzey Akım doğalgaz boru hattı için kullanılan Portovaya kompresör istasyonundaki Siemens türbin motorunun, teknik nedenlerden ötürü durdurulduğu ve bu nedenle hat üzerinden sevk edilen doğalgaz miktarının azalacağını duyurdu.

Şirket, boru hattına hizmet eden türbinlerle ilgili bir sorun nedeniyle boru hattının ihracatının yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini kaydetti.

AA

Etiketler avrupa doğalgaz fiyatı
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