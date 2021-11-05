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Bakan açıkladı; ödemeler bugün hesaplarda

Bakan açıkladı; ödemeler bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "808 milyon 706 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemesini bugün gerçekleştiriyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli üreticilere yapılacak destek ödemeleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

"Üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Çiğ Süt Desteği (2021 Nisan- Mayıs- Haziran) kapsamında 762 milyon 922 bin TL, Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kaydedilmesi Desteği kapsamında 22 milyon 529 bin TL,Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği kapsamında 23 milyon 254 bin TL olmak üzere toplamda 808 milyon 706 bin TL'lik destekleme ödemesini bugün (5 Kasım) gerçekleştiriyoruz.

 

Etiketler bakan Bekir Pakdemirli Tarım ve Orman Bakanı Tarımsal destekleme ödemeleri Tarımsal destekleme ödemesi
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