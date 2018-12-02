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  3. 02 Aralık 2018 11:30

Bakan Albayrak'tan flaş ekonomi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurda ve faizlerde sağlanan pozitif gelişmelerle ekonomik güvenin arttığını belirtti.

Bakan Albayrak'tan flaş ekonomi açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu

Bakan Albayrak açıklamasında; "Kasım ayı kurda ve faizlerde sağlanan pozitif gelişmelerin yanında ekonomik güvenin arttığı bir ay oldu. Güçlü dış ticaret rakamları ile dengelenmede iyi bir performansı yakaladık. Gevşemeden, adımlarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edecek ve hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

berat albayrak
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